Fußball : Carro über 50+1: Hopps Entscheidung ändert nichts

Leverkusen Fernando Carro, Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen, bleibt beim Dauerthema 50+1-Regel trotz der neuen Entwicklung bei der TSG Hoffenheim gelassen. „Das ist eine individuelle Entscheidung von Herrn Hopp und der TSG Hoffenheim, die an dem laufenden Prozess und seiner Notwendigkeit nichts ändert“, sagte Carro der Deutschen Presse-Agentur.

Die TSG hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der bisherige Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp seine Stimmrechtsmehrheit an der TSG Hoffenheim-Spielbetriebs GmbH wieder an den Mutterverein TSG 1899 Hoffenheim e.V. zurückgibt. Die Rückgabe bedeutet, dass der Bundesligist seinen Sonderstatus außerhalb der 50+1-Regel aufgibt.