Atomkraft Castor-Probefahrt durch NRW

In Jülich lagern rund 300.000 Brennelement-Kugeln aus einem früheren Versuchsreaktor in 152 Castor-Behältern. Über deren Verbleib ist noch nicht endgültig entschieden. Laut einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages von September 2022 bevorzugen die Bundesministerien für Forschung, Umwelt und Finanzen einen Transport nach Ahaus. Mit dem Testlauf in der Nacht zum Mittwoch soll die aufwendige Beladung in Jülich, der Transport und die Entladung in Ahaus getestet werden. Der Castor-Behälter selbst wiegt nur um die 25 Tonnen, wegen der Sicherheitseinrichtungen wiegt der ganze Transporter insgesamt um die 130 Tonnen. Als Schwertransporter darf er nur in der Nacht auf die Straße.