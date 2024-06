Europawahl CDU auch in NRW Wahlsiegerin: AfD zieht stark an

Er freue sich besonders, dass sie CDU in NRW sogar noch vor dem bundesweiten Durchschnitt (20.37 Uhr: 30,3 Prozent) liege, sagte der Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst am Sonntagabend in der Düsseldorfer Parteizentrale. Der „tolle Erfolg“ bestätige den Kurs der Mitte. Die Abstimmung sei aber auch ein klares Signal der Wähler an die Ampel: „Hört auf, Euch zu streiten und macht endlich Politik für die Menschen in diesem Land.“