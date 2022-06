Landesregierung : CDU stimmt schwarz-grünem Koalitionsvertrag im Eiltempo zu

Bonn/Bielefeld CDU und Grünen stehen auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung in NRW vor den letzten großen Hürden. Die CDU hat bereits Ja gesagt zum gemeinsamen Koalitionsvertrag. Jetzt wird mit großer Spannung auf die Entscheidung des Grünen-Parteitags gewartet.

Sechs Wochen nach der Landtagswahl hat die CDU den Weg frei gemacht für eine schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Bei einem Landesparteitag in Bonn stimmte am Samstag eine große Mehrheit offen per Handzeichen bei vier Gegenstimmen für die Annahme des Koalitionsvertrags.