Landtagswahl : CDU und Grüne äußern sich positiv nach erstem Gespräch

Düsseldorf Strahlendes Lachen auf beiden Seiten und Begrüßung mit dem Faust-Gruß - CDU und Grüne gehen gut gelaunt in ihre erste Gesprächsrunde nach der Landtagswahl. Ob mehr daraus wird, muss sich noch zeigen.

Drei Tage nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl haben sich die Spitzen von CDU und Grünen am Mittwoch in Düseldorf nach einem ihrem ersten Treffen positiv geäußert. „Es war ein angenehmes, offenes und ehrliches Gespräch“, sagte Grünen-Landeschefin Mona Neubaur nach dem zweistündigen Austausch. „Jetzt gehen wir damit zurück in unsere Parteien und werten das aus.“ Ähnlich äußerte sich auch der Wahlsieger und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): „Es war ein erstes gutes Gespräch in einem guten Geist und jetzt gehen wir damit in die Gremien der Parteien, um alles weitere zu beraten.“ Zu Inhalten äußerten sich beide nicht.