NRW-Landtag : CDU und Grüne starten Dienstag mit Koalitionsverhandlungen

Düsseldorf Turbo-Antrieb für Schwarz-Grün in NRW: Ein Papier mit gemeinsamen Zielen steht schon. Die Führungszirkel sagen einstimmig Ja zu Koalitionsverhandlungen. Und schon in dieser Woche geht es los.

CDU und Grüne bereiten sich auf Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen vor. Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl soll es schon am Dienstag losgehen - einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags.

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen am Dienstag mit den Koalitionsverhandlungen beginnen. Eckpunkte für ein mögliches Regierungsbündnis sind bereits vereinbart. Doch eine echte Liebesheirat ist das schwarz-grüne Bündnis mitnichten.

Kommentar zu Schwarz-Grün in NRW : Der eigentliche Kraftakt liegt noch vor den Parteien CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen am Dienstag mit den Koalitionsverhandlungen beginnen. Eckpunkte für ein mögliches Regierungsbündnis sind bereits vereinbart. Doch eine echte Liebesheirat ist das schwarz-grüne Bündnis mitnichten.

Entscheidungsgrundlage für das gemeinsame Ja war ein zwölfseitiges Sondierungspapier, in dem beide Parteien in der vergangenen Woche gemeinsame Ziele zusammengefasst haben. Daran hatten insgesamt 22 Landespolitiker unter Leitung Wüsts und der Grünen-Landesparteichefin Mona Neubaur gearbeitet. Es wird erwartet, dass diese Kern-Delegationen, zu denen die wichtigsten Führungspersönlichkeiten beider Parteien zählen - in der CDU mehrere einflussreiche Minister - in dieser Zusammensetzung weiter verhandeln werden, unterstützt von Arbeitsgruppen für alle Themenbereiche.