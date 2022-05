Landtagswahl : CDU und Grüne treffen sich zu erstem Gespräch nach NRW-Wahl

Düsseldorf Strahlendes Lachen auf beiden Seiten und Begrüßung mit dem Faust-Gruß - CDU und Grüne gehen gut gelaunt in ihre erste Gesprächsrunde nach der Landtagswahl. Ob mehr daraus wird, muss sich noch zeigen.

Drei Tage nach der nordrhein-westfälischen Landtagswahl sind die Spitzen von CDU und Grünen am Mittwoch in Düsseldorf zu einem ersten Gespräch zusammengekommen. An dem Treffen nahmen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur mit je vier Spitzenvertreterinnen und -vertretern ihrer Parteien teil.

Bei der Ankunft von CDU und Grünen protestierten rund 20 Pflegekräfte des Uniklinikums Düsseldorf gegen Überlastung und Personalmangel vor dem Gebäude. Wüst und Neubaur blieben kurz stehen. Die Grünen-Chefin begrüßte eine der Demonstrantinnen persönlich. „Wir kennen uns“, sagte Neubaur. An den sechs Unikliniken in NRW streiken Pflegekräfte und Beschäftigte seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen.

Rechnerisch hat Schwarz-Grün eine deutliche Mehrheit im neugewählten Landtag des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Möglich wäre aber auch eine Ampel aus SPD, FPD und Grünen. SPD-Spitzenkandidat und Landesparteichef Thomas Kutschaty hatte nach dem historisch schlechtesten Ergebnis der Sozialdemokraten aber klar gemacht, dass zuerst die CDU am Zug sei. Gleichwohl hatte Kutschaty am Dienstag angekündigt, auch Grüne und FDP zu Gesprächen einladen zu wollen. Die Liberalen, die den Wiedereinzug in den Landtag nur knapp geschafft hatten, gehen aber bereits davon aus, dass es zu der ersten schwarz-grünen Koalition in NRW kommen werde.