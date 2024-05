Champions League Rund 800 Ultras aus Paris an Grenzen kontrolliert

Vor dem Champions-League-Spiel Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain haben Polizisten aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden potenziell gewaltbereiten Fußballfans auf den Zahn gefühlt. An der deutsch-belgischen und an der deutsch-niederländischen Grenze kontrollierten sie am Mittwoch bis zum späten Nachmittag insgesamt 352 Fahrzeuge und 805 Personen, die auf dem Weg nach Dortmund waren. Im Fokus habe vor allem die als gewaltbereit bekannte französische Ultra-Fanszene gestanden, berichtete die Bundespolizei. Kontrolliert wurde vor allem auf dem Rastplatz Königsberg an der A44 bei Aachen. Das Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse findet an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) in Dortmund statt.