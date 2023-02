Fußball : Chelsea-Trainer vor BVB-Spiel: Test gegen fantastischen Club

helseas Trainer Graham Potter beantwortet Fragen während der Pressekonferenz vor dem Champions League gegen Borussia Dortmund. Foto: Federico Gambarini/dpa

Dortmund Chelsea-Trainer Graham Potter sieht seine Mannschaft durch die enormen Transferausgaben in dieser Saison in einer besonderen Situation. „Es gibt natürlich mehr Druck und höhere Erwartungen, wenn man viel Geld ausgibt“, sagte der 47-Jährige am Dienstag vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Borussia Dortmund.



Der FC Chelsea hat vor und in der laufenden Saison insgesamt mehr als 600 Millionen Euro für Neuverpflichtungen ausgegeben. In diesem Winter sorgten die Londoner mit Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro für Aufsehen. „Natürlich braucht man Ressourcen, um zu gewinnen, aber man braucht mehr als das. Das ist die Herausforderung“, sagte Potter.

Der Nachfolger von Thomas Tuchel als Chelsea-Coach freut sich auf das Kräftemessen mit dem BVB an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN). „Es ist die K.o.-Phase der Champions League. Ein absoluter Höhepunkt. Es ist ein großer Test gegen einen fantastischen Club“, sagte Potter. „Wir freuen uns alle auf das Spiel.“

© dpa-infocom, dpa:230214-99-596434/2

(dpa)