Düren : Chemische Reaktion löst größeren Rettungseinsatz aus

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten haben sich auf einer Straße versammelt. Foto: Vincent Kempf/dpa

Jülich Eine heftige chemische Reaktion, bei der möglicherweise giftige Substanzen freigesetzt wurden, hat am Samstag in Jülich (Kreis Düren) einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Mehrere Bewohner eines Hauses sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei hätten medizinisch versorgt werden müssen, teilte die Polizei Düren am Abend mit.



„Zu gravierenden Personenschäden ist es nach derzeitigem Sachstand jedoch nicht gekommen“, hieß es weiter.

Hintergrund war die chemische Reaktion eines Stoffes, der nach ersten Ermittlungen der Polizei fälschlicherweise für Dünger gehalten worden war. Messungen der Feuerwehr vor Ort hätten ergeben, dass durch die Reaktion möglicherweise giftige Substanzen freigesetzt wurden, hieß es weiter. Worum es sich genau handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Einsatzkräfte rückten nach Polizeiangaben um 13.30 Uhr aus. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Jülich dauerte der Einsatz am Abend noch an.

© dpa-infocom, dpa:221105-99-399112/2

(dpa)