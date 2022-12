Weihnachten : Christkind beantwortet mehr als 130.000 Briefe

Ein Wunschzettel eines Kindes hängt in der Christkindpostfiliale der Deutschen Post. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Engelskirchen Ein Fahrrad, ein Einhorn, ein Fußball - in der Christkind-Postfiliale in Engelskirchen herrscht weiter Hochbetrieb. Aus 48 Ländern flatterten dort Wunschzettel von Kindern ein.

Endspurt in der Christkind-Postfiliale in Engelskirchen: Kurz vor Heiligabend hat das Christkind dort nach wie vor reichlich zu tun. In den vergangenen Wochen seien mehr als 130.000 Wunschzettel von Kindern aus aller Welt eingegangen - „und es kommen immer noch welche an“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Noch bis Freitag seien die 17 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei der Arbeit, um die Zuschriften zu beantworten.