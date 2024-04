Verdacht Clankriminalität: Neun Objekte im Ruhrgebiet kontrolliert

Kritik an dem Einsatz kam von der SPD-Opposition im NRW-Landtag. „Während in NRW die Kinder- und Jugendkriminalität steigt, macht Herbert Reul weiter Jagd auf unversteuerten Tabak“, sagte Fraktions-Mitglied Christina Kampmann und fügte an: „Natürlich ist es wichtig, gegenüber den Clans klare Kante zu zeigen. Aber wenn diese Landesregierung nur halb so viel Energie auf unsere Kinder und Jugendlichen legen würde wie auf die Inszenierung ihrer PR-Razzien wäre dem Land noch mehr geholfen.“