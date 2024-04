Nachtszene Club-Ranking: Köln tanzt vor Berlin - und Ibiza ganz vorn

Die fünf am häufigsten aufgeführten Länder in den Top 100 sind die USA, Spanien, Großbritannien, Brasilien und Kroatien. Der am meisten vertretene Kontinent ist Europa. Clubs aus fast 40 Ländern werden gelistet, was die Top 100 des Jahres 2024 „vielleicht zur bisher internationalsten Liste macht“, wie es das „DJ Mag“ formuliert. Aus der Schweiz ist der „MAD Club“ in Lausanne vertreten (Platz 52 (plus sieben)).