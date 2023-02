Warnstreik : Coca-Cola-Beschäftigte in NRW fordern mehr Geld

Dortmund Gut 500 Beschäftigte an nordrhein-westfälischen Standorten des Getränke-Riesen Coca-Cola haben am Donnerstag bei einem Warnstreik ihre Arbeit niedergelegt. Bei einer Kundgebung in Dortmund forderten sie monatlich 400 Euro mehr Gehalt und mehr Geld für Auszubildende.

Am Mittwoch wird weiterverhandelt. Die NGG kündigte weitere Arbeitskämpfe an, sollte es keine Einigung geben. „Dann werden wir in Auseinandersetzungen gehen, die Coca-Cola noch nicht gehabt hat“, sagte Adjan. Er sprach von längeren Warnstreiks bis hin zu unbefristeten Streiks. Eintägige Warnstreiks hatte es zuletzt auch in anderen Bundesländern gegeben. Coca-Cola hat 28 Standorte in Deutschland. In NRW gibt es Standorte in Köln, Herten, Dorsten, Mönchengladbach und Bielefeld.