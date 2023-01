Prozess : Corona-Impfungen zu Unrecht bescheinigt: Arzt vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Bochum Ein Arzt aus Recklinghausen soll Patienten Corona-Impfungen bescheinigt haben, die es gar nicht gegeben hat. Jetzt steht der Mediziner in Bochum vor Gericht.

Ein Arzt aus Recklinghausen soll fast 600 Patienten Corona-Impfungen bescheinigt haben, die es angeblich nicht gegeben hat. Seit Donnerstag muss sich der Mediziner in Bochum vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte sich der 66-Jährige als sogenannter Impfarzt registrieren lassen. Er soll die zugelassenen Corona-Impfstoffe auch bezogen, aber nicht eingesetzt haben. Trotzdem sollen seine Patienten in seiner Privatpraxis die entsprechenden Aufkleber in ihren Impfpässen erhalten haben. Zum Prozessauftakt am Bochumer Landgericht hat sich der Angeklagte noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.