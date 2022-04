Schutz vor Corona : NRW verlängert Regeln zur Maskenpflicht bis Ende Mai

Gesundheitsaktion in Bonn : Bonner Verein sucht Impf-Botschafter Die Bonner Ortsgruppe des vor fünf Jahren an der Medizinischen Fakultät gegründeten Vereins für Impfaufklärung in Deutschland will mit Vorträgen und Flyer sachlich und vollumfassend über das Impfen informieren – nicht nur gegen das Corona-Virus.