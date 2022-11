Essen-Steele : Dampflok von 1882 als Attraktion auf Weihnachtsmarkt

Eine echte Dampflok von 1882 wird auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele auf dem Grendplatz abgestellt und von Passanten bestaunt. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Essen Eine historische Dampflok aus dem Jahr 1882 ist in diesem Jahr eine der Attraktionen beim Weihnachtsmarkt in Essen-Steele. Das Schmuckstück wurde mit einem Schwerlasttransporter aus dem Eisenbahnmuseum Heilbronn ins Ruhrgebiet bugsiert, am Montag wurde die Lok auf dem Grendplatz mit einem Kran vom Tieflader gehoben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um das Pflaster auf dem Platz wegen des großen Gewichts der Lok nicht zu beschädigen, wurden eigens einige Meter Schienen verlegt. So kann sich der Druck besser verteilen.

Der Steeler Weihnachtmarkt wurde bereits vergangene Woche eröffnet, in diesem Jahr sind zahlreiche der fast 100 Stände als Eisenbahndorf mit Modelleisenbahnen dekoriert.

© dpa-infocom, dpa:221107-99-419657/3

(dpa)