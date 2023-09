Landgericht Köln „Das ist 35 Jahre her“: Prozess um „Karnevalsmord“ von 1988

Hauptbeweismittel in dem Fall ist jedoch eine DNA-Spur. Nachdem der Fall jahrzehntelang ungelöst geblieben war, knöpfte sich eine Reihe pensionierter Mordermittler vor zwei Jahren zahlreiche ungeklärte Tötungsdelikte in NRW nochmals vor. Die Hoffnung: Mit den heutigen Möglichkeiten der Genanalyse alte, ungelöste Fälle doch noch aufzuklären. Eine Hoffnung, die sich in diesem Fall erfüllen könnte. Denn nachdem der „Karnevalsmord“ vergangenes Jahr Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ war, meldete sich ein Zuschauer und gab den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter. Ein daraufhin vorgenommener DNA-Abgleich mit am Tatort gesicherten Spuren ergab schließlich einen Treffer.