Wetter Dauerregen in NRW: Ruhrdeich in Oberhausen aufgeweicht

So hat die Bezirksregierung Düsseldorf Feuerwehrleute aus Mönchengladbach, dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld nach Oberhausen geschickt. Dort macht den Behörden ein aufgeweichter Deich an der Ruhr Sorgen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Vorsorglich wird der Bereich mit Sandsäcken gesichert. Auch in Ostwestfalen an der Weser oder im Münsterland an der Ems haben die Behörden die hohen Pegelstände im Blick.