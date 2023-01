Fußball : DAZN-Kommentator Scherpe mit 24 gestorben

Berlin Der 24 Jahre alte Sport-Kommentator Christian Scherpe ist überraschend gestorben. Das teilte sein langjähriger Fußballverein FC Adler Meindorf aus dem nordrhein-westfälischen Sankt Augustin auf Instagram mit.

„Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren“, heißt es in dem Post in den sozialen Medien. Bereits im Alter von vier Jahren sei Scherpe dem Verein beigetreten und ihm über die Jahre treu geblieben. „Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen.“