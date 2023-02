Musik : De Angelo prophezeit Hüftgold Fiasko bei möglichem ESC-Start

Köln Der deutsche Party-Barde Ikke Hüftgold will zum Eurovision Song Contest. Manch einer fragt sich aber, ob das eine gute Idee ist - zum Beispiel Schlager-Kollege Nino de Angelo. Hüftgold nimmt düstere Prognosen aber sehr gelassen - und gibt ein ehrgeiziges Ziel aus.

Dass Hüftgold antritt, ist noch keineswegs ausgemacht. Er ist aber einer von neun Bewerbern, die am Freitag bei einem Vorentscheid um das deutsche Ticket für den ESC in Liverpool kämpfen. Wer den Startplatz bekommt, wird in einer Mischung aus Publikumsabstimmung und Fachjury-Votum entschieden. Hüftgold hatte sich den Platz im Vorentscheid über eine Wahl auf der Plattform Tiktok gesichert.

„Ich glaube, es liegt an der Auswahl der Künstler und natürlich der Songs“, sagte Nino de Angelo über die chronische deutsche ESC-Misere. Die Art und Weise der Auswahl müsse einfach mal reformiert werden. „Man hat den Eindruck, dass man auf Biegen und Brechen keinen anständigen Hit zum ESC schicken will. Es müssten auch wieder namhafte Künstler dabei sein, quasi alte Hasen und dies natürlich mit dem richtigen Song“, sagte der Sänger. Aus seiner Sicht seien zu viele „No-Names“ und Influencer involviert.

Neben Ikke Hüftgold treten beim ESC-Vorentscheid (Freitag, 3. März, 22.20 Uhr, Das Erste) Frida Gold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, TRONG, Will Church und Patty Gurdy an.