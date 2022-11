Haushalt : Deckhengsten droht Teilzeit wegen Wirtschaftskrise

Düsseldorf/Warendorf Das Landgestüt bezieht sein Geld aus Hengstvorführungen, der Deutschen Reitschule und Pacht - vor allem aber aus sogenannten Besamungsentgelten. Dass Züchter aber infolge des Kriegs immer mehr für die Versorgung ihrer Tiere ausgeben müssen, könnte Folgen haben.

Auch der Zuchtleiter beim Westfälischen Pferdestammbuch, dem Verband hiesiger Pferdezüchter, hält eine gedämpfte Haltung für möglich. „Da herrscht sicherlich eine gebremste Euphorie“, sagte Thomas Münch der Deutschen Presse-Agentur. Infolge des Kriegs gebe es kein Korn mehr aus der Ukraine. Späne als Einstreu seien kaum zu bekommen. Auf der anderen Seite steigen Energiekosten. Schon jetzt hätten sich die Ausgaben für den Unterhalt eines Pferdes teilweise verdoppelt, machte Münch deutlich, der auch das Westfälische Pferdezentrum leitet. Zumal das Deckgeld von mehreren Hundert oder auch mal 1000 Euro je nach Hengst in Relation zu den Gesamtkosten nicht besonders viel ausmache.

Auf der anderen Seite seien die Fohlen, die im kommenden Jahr zur Welt kommen und dann Kosten verursachen, längst produziert, sagte Münch. „Für die diesjährige Decksaison ist eine krisenbedingte Zurückhaltung seitens der Züchterschaft nicht erkennbar“, erklärte ein Ministeriumssprecher. „Ein längerfristiger Trend über mehrere Jahre ist zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbar.“ Kommendes Jahr müssen die Züchter eine Abschätzung abgeben, wie sich der Fohlenmarkt - also die Absatzchancen für Fohlen - in 2024 entwickeln wird.

„Eigentlich müsste man antizyklisch denken“, meinte Münch. Sonst fehlten in ein paar Jahren Reitpferde. „Ich brauche Nachschub.“ Das Pferdestammbuch ist unter anderem für Zuchtprogramme zuständig und Absatzveranstaltungen wie Auktionen - diese coronabedingt vermehrt und mit großem Erfolg online. Im letzten Jahr habe er in 50 Länder verkauft, berichtete Münch. „Von Paraguay bis Indien.“

Überhaupt habe der Markt während der Pandemie einen Boom erlebt, sagte Münch. Das lag aus seiner Sicht in erster Linie daran, dass Menschen weniger Geld für Urlaube und Restaurantbesuche ausgegeben und so am Ende des Monats mehr im Portemonnaie gehabt hätten. Zudem sei Reitsport weitgehend uneingeschränkt möglich gewesen. Nichtsdestotrotz werde das Pferd ein Luxushobby bleiben. Inwiefern die Wirtschaftskrise Spuren hinterlässt, bleibe abzuwarten.