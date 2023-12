Eishockey DEG-Sportchef Mondt: DEL-Playoffs noch nicht abgeschrieben

Der zehnte Platz würde am Ende der Hauptrunde immerhin zur Teilnahme an der Playoff-Qualifikationsrunde berechtigen. Zur Hälfte der DEL-Vorrunde liegt die DEG nach 26 Spielen mit nur 28 Zählern auf Rang zwölf in der 14er-Liga. Auf den zehnten Platz hat der achtmalige deutsche Meister einen Rückstand von sieben Punkten und auf den letzten Rang einen Vorsprung von fünf Zählern. Sofern der Meister der DEL2 die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt, steigt der Erstliga-Letzte ab.