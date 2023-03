Eishockey : DEL-Pre-Playoffs starten: Nur DEG startet mit Enttäuschung

Düsseldorf Zehn Clubs der Deutschen Eishockey Liga fiebern dem Start der Playoffs entgegen. Nur bei der Düsseldorfer EG ist mentale Aufbauarbeit gefragt. Ein Olympia-Held von 2018 steht vor dem Abschied.

Vor dem Beginn des eigentlich Saison-Höhepunkts in der Deutschen Eishockey Liga muss Trainer Roger Hannson bei seiner Mannschaft Aufbauarbeit leisten. Als einziges der vier Teams in den Pre-Playoffs startet die Düsseldorfer EG mit einer großen Enttäuschung. Auf den letzten Drücker fiel das lange Zeit formstärkste Team der Liga noch aus den Top sechs heraus und verpasste damit die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. „Ich muss sehen, dass ich die Spieler jetzt wieder in eine mental gute Verfassung bekomme“, sagte DEG-Trainer Hannson vor dem Start der Pre-Playoffserie gegen Aufsteiger Löwen Frankfurt an diesem Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport).