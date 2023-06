Ausschreitungen bei Demo in Köln Linksradikale greifen Polizisten an

Am Mittwoch wurde Lina E. zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Oberlandesgericht Dresden sprach die 28-Jährige, weil sie mehrere Angriffe auf stark rechts orientierte Personen begangen hatte, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Infolgedessen fanden Solidaritäts-Kundgebungen in verschiedenen deutschen Städten statt. Dabei kam es in Leipzig und Bremen auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.