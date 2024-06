AfD-Parteitag Demonstranten wollen Sperre überwinden: Pfefferspray-Einsatz

In der Essener Grugahalle veranstaltet die AfD am Samstag und Sonntag einen Bundesparteitag. Zu Gegendemonstrationen und -veranstaltungen werden bis zu 100 .00 Menschen erwartet. Die Polizei hat mehrere tausend Beamte im Einsatz. Am Freitagmorgen waren Polizistinnen und Polizisten etwa aus Bremen, Baden-Württemberg und Sachsen auf den Straßen rund um den Veranstaltungsort zu sehen.