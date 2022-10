Aufruf zu Protesten : Demonstration „Solidarischer Herbst“ für mehr Umverteilung

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Berlin/Düsseldorf Angesichts von Preissteigerungen, Energie- und Klimakrise hat ein gesellschaftliches Bündnis für diesen Samstag bundesweit zu Kundgebungen aufgerufen, darunter in Düsseldorf. Unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise.

Echte Umverteilung jetzt!“ soll für mehr Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der fossilen Abhängigkeit demonstriert werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Wohlfahrtsverband Der Paritätische und weitere Umwelt- und Sozialverbände unterstützen den Aufruf. In Düsseldorf ist ein Demozug zum Landtag geplant (12.15 Uhr). Zur größten Kundgebung in Berlin haben die Organisatoren 20.000 Teilnehmer angemeldet. Auch in Hannover, Frankfurt am Main, Stuttgart und Dresden sind Kundgebungen angekündigt.