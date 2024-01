Demonstrationen Demonstrationen gegen Rechtsextreme in ganz NRW

Aber auch in kleineren Orten waren am Wochenende Tausende gegen rechts auf den Beinen. Allein im westlichen Münsterland waren es am Samstag nach Angaben der Polizei in Bocholt 8000 bis 9000 Personen, in Borken etwa 4500 und in Vreden circa 2000. „Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei“, hieß es. In Gelsenkirchen demonstrierten am Samstag nach Polizei-Angaben 6500 Menschen gegen einen Bürgerdialog der AfD.