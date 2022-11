Korruption : Deutlicher Anstieg der Korruptionsverfahren in NRW

Deutlicher Anstieg der Korruptionsverfahren in NRW

Das Landeskriminalamt in Düsseldorf. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Düsseldorf Die Zahl der Korruptionsverfahren ist in Nordrhein-Westfalen nach einem zwischenzeitlichen Rückgang wieder deutlich in die Höhe geschnellt. Bei den Einzeltaten registrierten die Ermittler sogar eine Verdreifachung.

Die Zahl der Korruptionsverfahren ist in Nordrhein-Westfalen deutlich angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Lagebild zur Korruption hervor, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach stieg die Zahl der Verfahren im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent auf 313 an (Vorjahr: 208). Die Zahl der Einzeltaten verdreifachte sich im Vergleichszeitraum sogar auf fast 2400 Fälle.