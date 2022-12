Statistik : Deutlicher Anstieg der Wohnungseinbrüche in NRW

Deutlicher Anstieg der Wohnungseinbrüche in NRW

Ein als Einbrecher verkleideter Mann hebelt in der Beratungsstelle der Polizei ein Fenster auf. Foto: picture alliance/dpa/Illustration

Düsseldorf Nach jahrelangem Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ein deutlicher Anstieg und damit eine Trendwende ab.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in Nordrhein-Westfalen nach jahrelangem Rückgang erstmals wieder deutlich angestiegen. In den ersten zehn von zwölf Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei 18.840 Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen.