Service Deutsche Bahn bringt in NRW neue Monitore an Bahnsteigen an

Mit rund 200 neuen Monitoren an Bahnsteigen in Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn (DB) für eine bessere Kundeninformation sorgen. Von den modernen Anzeigen sollen kleinere und mittlere Bahnhöfe in NRW profitieren, wie die DB mitteilte. Im zu Ende gehenden Jahr seien 71 Monitore neu in Betrieb gegangen. Bis Ende 2024 sollten weitere 137 Anzeiger ausgetauscht werden.