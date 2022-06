Bahn : Deutsche Bahn NRW: Fahrradmitnahme nicht garantiert

Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Engpässe am Flughafen : Droht an Pfingsten das große Verkehrschaos? Nicht nur die Züge im Nahverkehr könnten durch das Neun-Euro-Ticket an Pfingsten besonders voll werden. Auf den Autobahnen werden lange Staus erwartet. Und am Flughafen Köln/Bonn kam es bereits zuletzt immer wieder zu langen Wartezeiten. Worauf sich Reisende einstellen sollten.