Signalstörung bei Düsseldorf Bahnverkehr in NRW massiv beeinträchtigt

Düsseldorf · Am Mittwochmorgen war der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen massiv beeinträchtigt. Grund dafür war eine Signalstörung. Auch Regionalbahnen in Bonn waren betroffen.

10.05.2023, 08:59 Uhr

Auch Regionalbahnen in Bonn sind betroffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow





Der Bahnverkehr in NRW ist am Mittwochmorgen massiv gestört worden. Grund dafür war ein gestörtes Signal im Raum Düsseldorf, an dem Reperaturen durchgeführt werden mussten. Gegen 8.15 Uhr konnte die Störung behoben werden. Es kam im Anschluss zu Verspätungen auf vielen Strecken. #RE2, #S1, #S6, #S8, #S11, Die Reparatur an einem Signal im Raum #Düsseldorf Hbf ist beendet. #Verspätungen und ggf. #Teilausfälle Reiseauskunft prüfen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) May 10, 2023 Betroffen waren laut der Onlinereiseauskunft zuginfo.nrw die pendlerstarken Regionalbahnlinien RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6, RE10, RE11, RE13, RE19, RE44, RE47, RB31, RB39, sowie die S-Bahnlinien S1, S6, S8, S11, S28. Auf den Verbindungen zwischen Westfalen und dem Rheinland kam es auch am Vormittag zu hohen Verspätungen und Teilausfällen.

(dpa)