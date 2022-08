Telekommunikation : Deutsche Telekom im Heimatmarkt besser als erwartet

Bonn Änderungen im Telekommunikationsgesetz stärken die Kundenrechte, automatisch verlängerte Verträge können schneller gekündigt werden. Das spürt die Deutsche Telekom bei den Breitbandanschlüssen. Aber insgesamt sind die Bonner gut unterwegs.

Nach Abzug von Kündigungen seien im zweiten Quartal 194.000 neue Vertragskunden unter der eigenen Marke und damit mehr als im Vorjahresquartal hinzugekommen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit.

Auch bei den Wettbewerbern gehen die neuen Kündigungsregelungen nicht spurlos vorbei: So konnte zwar Telefonica Deutschland ein deutliches Plus bei neuen Vertragskunden vermelden. Der britische Konkurrent Vodafone erzielte hierzulande dagegen nur ein minimales Plus, und auch die United-Internet-Tochter 1&1 hatte zu kämpfen.