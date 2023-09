Auszeichnung Deutscher Fernsehpreis fürs Dschungelcamp

Ein politisches Statement gab es von Philip Froissant, der als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Er sprach Aktivisten der Gruppe Letzte Generation seine Unterstützung dafür aus, dass sie am 17. September alle Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht hatten. Im Rückblick werde man sich nicht darüber aufregen, sondern über das Versagen beim Klimaschutz. Froissant bekam den Preis für seine Verkörperung des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. in der Sisi-Serie „Die Kaiserin“ bei Netflix. Auch Joko Winterscheidt hielt ein Plädoyer für mehr Klimaschutz - er gewann mit „The World's Most Dangerous Show“ (Amazon Prime Video) in der Kategorie „Beste Doku-Serie“.