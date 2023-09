Finanzierung Deutschlandticket in Gefahr? Länder fordern mehr Geld

„Alle 16 Länder waren sich heute einig, dass wir das Deutschlandticket fortsetzen wollen“, sagte der brandenburgische Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU). „Das einzige, was uns fehlt, ist das Bekenntnis des Bundes“, so Beermannn. „Wenn wir hier zu keiner guten Lösung kommen, dann steht die Weiterführung des Deutschland-Tickets in Frage.“ Es sei ein „entsprechendes Signal“ gewesen, dass Bundesverkehrsminister Wissing keine Zeit gehabt habe.