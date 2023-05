Verkehr Deutschlandticket ohne Sofortwirkung: lange Staus in NRW

Das Deutschlandticket hat am Dienstagmorgen bei seinem ersten Einsatz an einem Werktag in Nordrhein-Westfalen nicht zu deutlicher Entlastung im Straßenverkehr geführt. Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr morgens zählte der ADAC auf den Autobahnen in NRW knapp 700 Staumeldungen mit einer Gesamtlänge von rund 860 Kilometern. „Es war wieder sehr voll“, sagte ein ADAC-Sprecher. „Einen Ad-hoc-Effekt des Tickets haben wir jedenfalls nicht gespürt.“