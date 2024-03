Studie „Dexit“ würde fast eine halbe Million Jobs in NRW kosten

Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hob in einer Mitteilung hervor: „Wir profitieren massiv vom gemeinsamen Binnenmarkt mit all seinen Vorteilen.“ Die Studie im Auftrag der NRW-Unternehmer belege eindrücklich: „Wer, wie Teile der AfD, den Austritt aus der EU fordert, legt die Axt an unseren Wohlstand.“ Daher wäre eine Wahl der Rechtspopulisten „gegen die Interessen Deutschlands und Nordrhein-Westfalens“.