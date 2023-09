Paketversand DHL erhöht Versandpreise für Geschäftskunden ab Oktober

Ab dem 1.10. werden Geschäftskunden von DHL höhere Versandkosten für ihre Pakete zahlen müssen. Die Preiserhöhung wird in mehreren Stufen je nach Kundengruppe umgesetzt, wie DHL Paket am Freitag in Bonn erklärte. Das Unternehmen begründete den Schritt damit, dass die Personalkosten nach dem Tarifabschluss im März 2023 stark gestiegen seien und auch die Inflation zu drastisch gestiegenen Preisen geführt habe. Für Privatkundinnen und -kunden würden die Preise nicht erhöht.