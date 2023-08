Landgericht Mönchengladbach Dienstwagen von Bürgermeister gestohlen: Prozessbeginn

Laut Anklage gehörten die Vier einer elfköpfigen Bande an, die unter Führung des 40-Jährigen zwischen Weihnachten 2022 und März 2023 viele Straftaten begangen haben soll. Sie sollen in Häuser und Wohnungen sowie Firmen eingebrochen sein, um Wertgegenstände und Autoschlüssel zu stehlen. Neun der über 30 erbeuteten Fahrzeuge sollen sie in Brand gesetzt haben.