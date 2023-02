SPD : „Dilettantismus“: Kutschaty schießt gegen Wüst und Regierung

Schwerte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty ist beim politischen Aschermittwoch über die schwarz-grüne Landesregierung hergezogen und hat Ministerpräsident Hendrik Wüst vorgeworfen, abgehoben und unfähig zu sein.

„Jemand, der hier im Lande nichts auf die Reihe kriegt, aber immer mit dem Finger nach Berlin zeigt und fordert, andere müssen was machen - viel unsympathischer kann Dilettantismus nicht sein“, sagte er bei der Veranstaltung der NRW-Sozialdemokraten am Mittwochabend in Schwerte. Die Regierung sei „eine Koalition der Besserverdienenden, aber keine für die breite Masse der Menschen“.