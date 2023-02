Naturkatastrophe : Ditib-Gemeinden wollen für Erdbeben-Opfer beten

Das Minarett einer Moschee wird von der Sonne angestrahlt. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Köln Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien wollen die türkisch-islamischen Ditib-Gemeinden in Deutschland am Freitag für die Tausenden Todesopfer beten. Zudem solle bei der Predigt die Katastrophe thematisiert werden, teilte der türkische Moscheeverband am Mittwoch in Köln mit.



In den Ditib-Moscheen werde bundesweit um Spenden gebeten. Wie der Vorsitzende des obersten Ditib-Religionsrates, Muharrem Kuzey, sagte, hat sich am Mittwoch eine 20-köpfige Delegation auf den Weg ins Krisengebiet gemacht. Das Team solle Hilfsmaßnahmen vor Ort koordinieren.

Bei den Beben vom Montag in türkisch-syrischen Grenzgebiet starben nach jüngsten Angaben mehr als 11.700 Menschen.

(dpa)