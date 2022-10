Köln : DNA-Spur führt zu Verdächtigem in einem 35 Jahre alten Fall

Köln Helmut Kohl war noch Kanzler und die Mauer noch nicht gefallen, als Nachbarn in einer Kölner Wohnung einen 50-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen finden. Der Fall bleibt jahrzehntelang ungelöst. Nun aber glauben die Ermittler, einen Durchbruch erzielt zu haben.

In einem mehr als 35 Jahre lang ungelösten Mordversuch-Fall in Köln hat sich eine alte DNA-Probe als Schlüssel zur Festnahme eines Hauptverdächtigen erwiesen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann, zu dem die DNA-Probe gehört, war am Tag zuvor verhaftet worden. Ihm wird ein versuchter Raubmord im Kölner Stadtteil Ehrenfeld vorgeworfen, der sich vor mehr als drei Jahrzehnten, im Mai 1987, ereignet hatte.