Braunkohle-Tagebau Dörfer am Tagebau: Ex-Bewohner wollen Häuser zurückkaufen

Die Frist zur Ausübung einer Vorkaufsoption war am 1. Juli zu Ende gegangen. Sie galt für ehemalige Bewohner und deren Kinder, die ihr ehemals selbstgenutztes Wohnhaus im Zuge der Umsiedlung verkauft haben. Doch wegen der geänderten Planung können fünf Dörfer am Tagebau bleiben. Die Häuser der Orte Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath stehen aber größtenteils leer. Von den ursprünglich 1500 Bewohnern leben hier noch etwa 200. Das Tagebauloch soll später in einen See umgewandelt werden.