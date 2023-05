Bundesliga Dortmund fehlt ein Schritt zur Meisterschaft

Im großen Bundesliga-Saisonfinale will Borussia Dortmund seine erste deutsche Fußball-Meisterschaft seit 2012 perfekt machen. Mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) hätte der BVB den Titel sicher, egal wie Verfolger FC Bayern München zeitgleich beim 1. FC Köln spielt. Dortmund liegt in der Tabelle zwei Punkte vor den Bayern.