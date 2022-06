Vier Tiere gestorben : Unbekannte in Dortmund vergiften zehn Hunde

Dortmund Akita-Hunde sind groß, muskulös, gelten als besonders treu - und sind ziemlich teuer. Auf einem Anwesen in Dortmund haben Unbekannte nun gleich zehn der Tiere vergiftet. Vier Akitas starben bereits qualvoll. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf einem Privatgrundstück in Dortmund sind zehn teure Hunde der Akita-Rasse vergiftet worden. Der 39-jährige Besitzer habe am Mittwochmorgen zehn seiner elf Tiere mit Lähmungserscheinungen vorgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe sie sofort in Tierkliniken gebracht. Vier Hunde seien bereits gestorben, vier würden weiter behandelt, zwei hätten die Vergiftung überstanden und seien zurück beim Besitzer, sagte ein Polizeisprecher.