Parteien Drei Bewerbungen für Vorsitz der SPD-Fraktion im NRW-Landtag

Am Dienstag endete die von Kutschaty angekündigte Bewerbungsfrist für seine Nachfolge. Die SPD-Fraktion will kommende Woche am 23. Mai ihre neue Führung wählen. Dass bis dahin noch ein weiterer Kandidat oder eine Kandidatin den Hut in den Ring wirft, wäre zwar möglich, gilt aber als wenig wahrscheinlich.