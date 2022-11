Kreis Soest : Drei Cannabisplantagen ausgehoben: Mehrere Verdächtige

Soest Die Polizei hat im Kreis Soest drei Cannabisplantagen ausgehoben und drei Tatverdächtige ermittelt. Die Beamten waren im Zuge einer Routine-Ermittlung nach einem Todesfall in ein Haus gerufen worden, in dem ihnen starker Marihuana-Geruch auffiel.

So seien sie zufällig auf eine professionelle Cannabisaufzucht gestoßen, berichtete die Polizei am Freitag.

Gut 500 Pflanzen, fast sechs Kilogramm Marihuana, 65 Kilo Cannabiskraut sowie Amphetamine wurden in dem Gebäude sichergestellt. Zugleich sei die Polizei auf zwei weitere Spuren gekommen. Im nahe gelegenen Erwitte auf einem Firmengelände und in Bad Sassendorf in einem Einfamilienhaus entdeckten sie weitere Plantagen und beschlagnahmten Hunderte Pflanzen sowie kiloweise Marihuana und Cannabiskraut.