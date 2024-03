Bundesliga Drei Polizisten bei Streit zwischen Fußballfans verletzt

Bei einem Aufeinandertreffen von Fans von Borussia Mönchengladbach und des 1. FC Köln sind drei Polizeibeamte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen am Freitagabend etwa 120 Kölner Anhänger zu einem Eingang des Borussia-Parks in Mönchengladbach. Viele der Gladbacher Fans hätten daraufhin das Stadion verlassen, wo zu dem Zeitpunkt das Tribünenbild für das Bundesligaspiel am Samstag vorbereitet wurde. Als sich die beiden Fanlager vor dem Stadion gegenüberstanden, sei Pyrotechnik gezündet worden.