Prozess : Dreieinhalb Jahre Haft für Syrien-Rückkehrerin

Düsseldorf Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat zwei Frauen als IS-Terroristinnen verurteilt. Eine Syrien-Rückkehrerin aus dem Siegerland erhielt am Dienstag dreieinhalb Jahre Haft, das Gericht sprach die 28-jährige Deutsch-Polin auch wegen Kriegsverbrechen schuldig.

Das Oberlandesgericht verurteilte in einem zweiten Terrorprozess am Dienstag auch eine Frau aus dem Kreis Wesel als IS-Terroristin. Die 29-jährige Deutsche wurde zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt, der Haftbefehl gegen sie aber aufgehoben.

Die Frau war dem Gericht zufolge ebenfalls 2013 gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem minderjährigen Kind ins vom IS beherrschte Gebiet um Aleppo gereist. Sie habe die Anklagevorwürfe weitgehend gestanden: Sie habe aus Liebe zu ihrem ersten Ehemann so gehandelt. Strafmildernd habe sich ausgewirkt, dass die Frau fast viereinhalb Jahre in kurdischen Lagern interniert war. Strafschärfend wertete das Gericht, dass sie ihr kleines Kind in das Krisengebiet mitgenommen habe. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.